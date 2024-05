Inter, nome nuovo per la mediana: contatto con il Las Palmas per il 2003 Alberto Moleiro

Ventiquattro presenze, due gol e tre assist. Alberto Moleiro è uno dei calciatori che tra le medio-piccole di Spagna è riuscito a mettersi più in mostra in questa Liga. Al punto da attirare a sé anche gli occhi delle big. In passato il centrocampista classe 2003 è stato vicino al Barcellona, ma alla fine rimase al Las Palmas e alle Canarie è definitivamente esploso. Ora è un nome che rimbalza anche per le grandi d'Italia. L'Inter scudettata, infatti, ci starebbe facendo un pensierino.

Le ultime

Secondo quanto raccolto da L'Interista, l'Inter lo ha osservato, è c'è stato un contatto con richiesta di informazioni su di lui non più di tre settimane fa. La risposta è stata più o meno questa: la clausola è di 60, ma ascoltiamo la vostra proposta. Attualmente l'Inter continua a monitorarlo e non è l'unico club italiano ad averlo fatto: anche la Roma ha mandato emissari ad osservare diverse partite quest'anno. In Inghilterra il Liverpool, in odore di cambiamenti in rosa, lo segue, così come Betis e Real Sociedad lo fanno dalla stessa Spagna.

Qual è il prezzo?

Oggi il valore del giocatore è aumentato ed in estate il Las Palmas spera in un'asta, senza fissare alcuna cifra, ma se qualcuno dovesse portare al club una cifra fra i 25 ed i 30 milioni il giocatore verrebbe certamente venduto.