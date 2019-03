Napoli, difficile il recupero di Chiriches per l'Arsenal. Albiol migliora

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutte notizie per la difesa del Napoli, che dopo aver perso Raul Albiol è costretta a fare a meno nuovamente di Vlad Chiriches, che s'è infortunato nel corso del match col Salisburgo. Per lui previste tre settimane di stop, ma anche di più per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Nel momento in cui Vlad Chiriches stava rientrando con buone prestazioni, dopo la lesione del crociato del settembre scorso, ecco il nuovo stop. Per il romeno distrazione di primo grado al bicipite della coscia sinistra. Previste 3 settimane di stop, ma per un atleta già reduce da un infortunio grave i tempi inevitabilmente si allungheranno. Ancelotti rimane ottimista perché conta di riavere Albiol per i quarti con l’Arsenal".