ufficiale Chiriches lascia l'Italia e fa il suo ritorno a Bucarest dieci anni dopo l'addio

vedi letture

È ufficiale l'inizio di una nuova avventura per il difensore centrale Vlad Chiriches (33 anni), che torna in patria nella squadra che l'ha aiutato a spiccare il volo e farsi notare nel mercato internazionale, l'FCSB che è l'attuale denominazione dietro cui si cela una realtà storica quale la Steaua Bucarest.

A rendere nota la conclusione del trasferimento è la stessa società rumena, che fa sapere come sia stato raggiunto l'accordo per il ritorno del veterano della retroguardia, classe 1989. Torna esattamente dieci anni dopo il momento in cui se ne era andato (estate 2013), lasciando casa per il Tottenham in Inghilterra. In Italia lo abbiamo visto all'opera con le maglie di Napoli, Sassuolo e Cremonese.