Napoli, indiscrezioni maglie '19-20: niente pantera, 3°divisa verde militare

© foto di Insidefoto/Image Sport

Diversi top club hanno già presentato la maglia per la stagione 2019-20, mentre emergono le prime indiscrezioni sulle divise che il Napoli utilizzerà nel prossimo campionato e nella prossima Champions League. Il portale specializzato 'footyheadlines.com' ha pubblicato le prime anticipazioni sulla Società del presidente Aurelio De Laurentiis: la prima maglia è quella classica azzurra, non ci saranno texture particolari come quella presentata a Dimaro per la stagione ormai agli sgoccioli (ispirata alla pantera e presentata nel ritiro di Dimaro nel luglio 2018). Seconda maglia bianca, la terza è di colore verde militare. I portieri, invece, dovrebbero indossare divise di colore rosso e blu. Lo sponsor tecnico è ancora Robe di Kappa, il mainsponsor resta Acqua Lete mentre non c'è più Pasta Garofalo che dopo tre anni lascia il posto a MSC Crociere, già presente sulle divise partenopee dal 2011 al 2014.