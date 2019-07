Napoli, Insigne e Manolas arrivati in ritiro. Personalizzato per Ghoulam

Nono giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro, come riporta il sito ufficiale del club partenopeo. Sono giunti in ritiro, come da programma, Insigne e Manolas che hanno svolto il primo allenamento con la squadra in Trentino. Il gruppo ha iniziato la sessione con lavoro di prevenzione e riscaldamento. Successivamente seduta tecnica con l'utilizzo di sagome e fase di possesso palla con le sponde. Poi coloro che sono andati in campo con il Benevento dall'inizio hanno fatto lavoro di recupero., mentre gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partitina con le quattro porte piccole.

Hanno lasciato il ritiro di Dimaro Labriola, Zedadka, Sgarbi, Zanoli, Marfella e Zerbin. Inglese prosegue il suo programma di allenamento personalizzato, seduta di scarico per Callejon e Ghoulam.

Nel pomeriggio, dopo una prima fase di riscaldamento, la squadra ha svolto esercizi tecnici e lavoro finalizzato al possesso palla. Di seguito partitina a campo ridotto risolta dai gol di Verdi e Younes. Palestra per Inglese e Tonelli. Ghoulam ha svolto programma personalizzato in palestra. Domani la squadra tornerà in campo per la sessione mattutina.