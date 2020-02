Stanislav Lobotka è pronto per l'esordio da titolare come regista del Napoli. Secondo Il Mattino, il centrocampista slovacco guiderà le manovre della squadra di Gattuso questa sera contro la Sampdoria. Preferito a Demme, dovrebbe giocare in un centrocampo completato da Elmas e Zielinski. In difesa Di Lorenzo favorito per fare coppia al centro con Manolas (Hysaj a destra), Callejon con Milik e Insigne in attacco.