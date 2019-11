© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. La squadra, sul campo 1, ha iniziato la sessione con attivazione a secco. Successivamente torello e lavoro tecnico. Chiusura con esercitazioni di cross e tiri in porta. Lavoro personalizzato per Allan, Ghoulam e Manolas. Milik ha lasciato il ritiro della Nazionale polacca e in questi giorni si sottoporrà a ulteriori accertamenti.