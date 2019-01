Napoli, oggi presentato il ricorso per squalifica Koulibaly

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha scontato uno dei due turni di squalifica contro il Bologna, ma Kalidou Koulibaly spera di poter rientrare già per la sfida contro la Lazio. Il difensore del Napoli sarà al centro della difesa già domenica in Coppa Italia contro il Sassuolo, mentre Il Mattino scrive che il club azzurro presenterà oggi il ricorso che verrà discusso a metà della prossima settimana alla corte d'Appello Federale a Roma. La linea difensiva preparata dall'avvocato Mattia Grassani punta sul condizionamento ambientale, sugli insulti razzisti della curva interista alla base della sua reazione con l'applauso all'arbitro Mazzoleni dopo il cartellino rosso. Non è prevista la presenza del difensore a Roma nella discussione davanti ai Giudici. L'intenzione del Napoli, inoltre, è quella di non procedere con il ricorso per Lorenzo Insigne, anche lui fermato per due turni dal Giudice Sportivo dopo il ko di Milano contro l'Inter di Santo Stefano.