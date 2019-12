Leandrinho rientra in extremis tra i convocati del Napoli per la sfida di domani col Parma. Il giovane attaccante brasiliano, come riportano i canali social del club, sarà inserito nella lista dei calciatori impegnati fra poco meno di 24 ore al San Paolo.

❗️Ai convocati si aggiunge anche Leandrinho 💪 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 13, 2019