Napoli, per Chiriches stagione finita: operato alla spalla sinistra

Il Napoli perde Vlad Chiriches per le ultime gare di campionato. Il difensore - fa sapere il club azzurro - è stato operato oggi a Villa Stuart per la lussazione alla spalla sinistra. Si è trattato di un intervento complesso che è perfettamente riuscito. Il rumeno sarà pronto per il ritiro estivo di Dimaro Folgarida.

Stagione difficile per l'ex Tottenham. Chiriches ha collezionato appena sei presenze complessive in questa stagione: tre in campionato e tre in Europa League. L'esordio in questa Serie A è avvenuto a Reggio Emilia contro il Sassuolo lo scorso 10 marzo, poi ha giocato 90' contro il Chievo per poi giocare contro l'Atalanta e rimediare un nuovo problema alla spalla. In Europa League, ha giocato i match di ritorno contro Zurigo, Salisburgo e Arsenal.