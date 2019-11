© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. La squadra, sul campo 3, ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco. Lavoro personalizzato per Allan, Ghoulam e Manolas. Malcuit prosegue le terapie secondo il programma di riabilitazione. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì pomeriggio.