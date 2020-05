Napoli, seduta di scarico a Castel Volturno: domani nuovo giro di tamponi

Lavoro di scarico per il Napoli che nella mattinata di oggi si è allenato in maniera più blanda rispetto ai giorni scorsi, anche per evitare affaticamenti. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di domani è previsto invece un nuovo giro di tamponi per giocatori e staff, tutto come stabilito dal protocollo per gli allenamenti.