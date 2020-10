Napoli, seduta pomeridiana senza Insigne: per lui terapie, palestra e lavoro sul campo

Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center per il Napoli di Gennaro Gattuso. La squadra ha iniziato la sessione con lavoro di forza in palestra. Successivamente allenamento aerobico sul campo 3. Di seguito esercitazioni di passing drill. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie, palestra e lavoro in campo per Insigne.