Tegola per il Napoli: secondo il Corriere dello Sport, il difensore Raul Albiol sarà fuori per tutta la stagione. Ci vorranno quattro mesi prima del recupero. Tornerà in tempo per il ritiro estivo di Dimaro Folgarida. Una brutta notizia per Ancelotti che perde così il suo leader difensivo. Lo stesso difensore spagnolo ha scelto la strada dell'operazione. Inizialmente pensava potessero bastare le terapie con le cellule staminali, poi la scelta dell'intervento chirurgico.