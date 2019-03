L'ex terzino Sebino Nela è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà, partendo dalla Nazionale di Mancini: "Italia, andiamo avanti con fiducia e speranza, non dobbiamo essere critici. Mancini chiede il bel gioco ma ci sarà tempo, adesso contano i risultati. Mi piace che ci siano 2-3 senatori nell'Italia: i giocatori di esperienza sono fondamentali in uno spogliatoio. Ci vorrà del tempo per vedere la Nazionale giocare bene. Siamo anche in fase di sperimentazione. Balotelli? Direi basta, ha avuto le sue occasioni come tanti altri. Non so neanche quale sia il suo ruolo, non è una prima punta. Credo che il gruppo ormai sia questo. Abbiamo visto che Quagliarella ha una grande conoscenza calcistica Italia". Infine sul calcio femminile: "Possiamo dire che sia l'anno zero per il calcio femminile, anche grazie alla qualificazione della nostra Nazionale. Piano piano si sta crescendo, anche l'interesse delle persone. Ieri la Juventus è stata molto brava a livello di comunicazione".