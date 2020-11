Nella vita ci vuole... schiena. Sfortunato Bednarek: rivedi il gol dell'ex Genoa Lestienne

Nella vita ci vuole anche fondoschiena, si sa. Per informazioni, chiedere al portiere del Lech Poznan, che ne ha avuto anche troppo. Lo sfortunato Bednarek, infatti, ha ribattuto in porta il tiro dalla distanza di Muhar, finito sul palo. Sulla ribattuta, di schiena appunto, s'avventa Lestienne, per l'inutile gol dei belgi: gara finita sul 3-1 in favore del Lech.