Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ricostruisce il pranzo che ieri, a sorpresa, il campione brasiliano Neymar ha consumato presso il ristorante 'Botinero' a Milano, in zona Brera, di proprietà di Javier Zanetti.

Nel capoluogo meneghino per impegni legati ai suoi sponsor, Neymar ha deciso di andare a far visita al ristorante del vice-presidente dell'Inter anche per visionare la sua collezione di cimeli legati ai campioni del calcio. Zanetti non era presente, anche perché la visita non era stata annunciata, ma ha colloquiato telefonicamente con Neymar visto che i due sono grandi amici. E dopo ha voluto pubblicamente ringraziare il numero 10 del Brasile: "Grazie mille per la visita e per la dedica". Nel ristorante presente anche un paio di scarpe che proprio Neymar ha portato quando era al Santos.