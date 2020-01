© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Zlatan Ibrahimovic è il primo colpo di mercato di questo inverno e per parlare del suo ritorno, MilanNews ha intervistato in esclusiva il suo ex compagno rossonero Antonio Nocerino: "Sono contento perché Ibra ha sempre dimostrato amore verso la città e la squadra. Onestamente era quello che serviva al Milan, perché Zlatan è un campione, porta personalità e potrà essere una guida per i ragazzi giovani che ci sono in squadra. In primis porterà la sua grande mentalità. È uno che pretende tanto. Con Zlatan li dentro, non si scherza più. In allenamento non ci sarà spazio per sgarrare o per abbassare il ritmo, perché lui vuole vincere sempre, anche le partitelle a tema o di fine allenamento. I giocatori dovranno dare il 300%. Ha una mentalità impressionante, vuole alzare l’asticella, sua e dei compagni. E se lo ascolti e capisci quello che lui fa realmente, ti fa dare quel qualcosa in più. Perché se lo fa lui a 38 anni, lo devono poter fare anche ragazzi che hanno 10-15 anni in meno di lui".