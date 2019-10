È andata in maniera tutt'altro che positiva il primo incontro fra le dirigenze di Milan e Inter e i cittadini di Milano sul tema della realizzazione del nuovo impianto di San Siro. Come riporta il Corriere dello Sport ieri al Municipio 7 di Milano è andata in scena una vera e propria contestazione al presidente rossonero Paolo Scaroni e all'ad nerazzurro Alessandro Antonello, accusati di voler cementificare la zona e di voler ripianare i bilanci dei due club con una speculazione edilizia. Particolarmente contestata l'affermazione, subito rettificata, di Scaroni che ha definito la zona di San Siro una "landa desolata".