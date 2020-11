Oggi alle 15 la sfida con la Samp, Suazo: "Il Cagliari è forte, si toglierà grandi soddisfazioni"

Lunga intervista concessa ai taccuini di TMW da David Suazo, ex centravanti del Cagliari che ha parlato dell'avvio di stagione dei rossoblù. Sette punti nelle prime sei giornate, la squadra sarda quest'oggi alle 15 affronterà la Sampdoria: “Sta lavorando bene. Si toglierà delle soddisfazioni. Ha un ottimo centrocampo e in attacco ci sono giocatori di valore. Il Cagliari ha un assetto importante in avanti, che è una garanzia per la squadra. E Pavoletti si vede che ha recuperato. Questa squadra può dire la sua", ha detto Suazo che prosegue. "Il Cholito Simeone è sempre stato un grande lavoratore. Quando tifi Cagliari come nel mio caso, devi sperare che continui a fare gol".

