Ordine sul Giornale: "Italia, manca ancora un centravanti doc"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fondo di Franco Ordine sulla Nazionale sulle colonne de Il Giornale. Un'analisi della rosa dove c'è fiducia per gli uomini e per la profondità del centrocampo, dei portieri e pure dei difensori. "Allora siamo una squadra fortissimi? Assolutamente no. Perché all'appello manca un ruolo decisivo. Un centravanti doc (...). Se non spunta, a sorpresa, un Pablito Rossi, dobbiamo pregare che Balotelli cambi testa. E allora bisognerà andare a San Giovanni Rotondo".