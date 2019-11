© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Fernando Orsi, ex portiere, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando della suggestione Zlatan Ibrahimovic per le squadre italiane: "Può far comodo a tutti, ha sempre motivazioni, ma ha 38 anni... è un personaggio ingombrante, ha una personalità spiccata, ma se ci sono società disposte a sostenere uno come lui non può che far bene".