Orsi: "Nainggolan? La decisione di darlo via è stata dell'Inter"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto nel corso di '65 e mezzo, il fantacalcio in TV' su Italia Sera, Fernando Orsi, ex vice-allenatore di Roberto Mancini all'Inter, si è soffermato brevemente anche sulla cessione al Cagliari di Radja Nainggolan: "La decisione di cederlo non è stata di Conte, ma della società. Il belga è un grandissimo centrocampista", ha dichiarato.