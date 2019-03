© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo storico ex portiere della Nazionale italiana Gianluca Pagliuca ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid: "I bianconeri hanno dimostrato negli anni di essere una grandissima squadra e quest'anno hanno aggiunto un altro calciatore super. Un giocatore unico che può essere decisivo in queste sfide. Ronaldo è un fattore e può trascinare tutta la squadra in ogni situazione, anche in una notte piena di difficoltà come quella di oggi. Non ho dubbi che possano farcela, perché oltre alla qualità hanno anche grandissima esperienza".