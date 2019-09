Pallotta: "Non vedo l'ora di lavorare insieme alla Federcalcio nigeriana"

La Roma ha annunciato oggi una partnership triennale con la Federcalcio della Nigeria. Il presidente della Roma, James, Pallotta, ha ricevuto in regalo la maglia della nazionale africana (personalizzata con il numero 1), che ha prontamente ringraziato tramite il proprio account Twitter: "Dalla Roma al presidente e ai dirigenti della Nigeria, grazie per la maglia delle Super Eagles. Non vedo l'ora di lavorare insieme su questa grande partnership".

From #ASRoma to the president and board members of @theNFF, thank you very much for the @NGSuperEagles shirt.

Looking forward to working together on a great partnership. pic.twitter.com/1g66sfjlA9

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) 20 settembre 2019