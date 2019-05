Palmeri: "Roma, De Rossi si meritava il rinnovo"

A MC Sport Live Show Tancredi Palmeri, giornalista ed opinionista, ha parlato dei temi di giornata. Ecco le sue parole:

Sull'addio di De Rossi alla Roma

"Si meritava il rinnovo. Sia nelle 17 partite che si fa in un anno, comunque ne valeva la pena, sia anche quando non ne aveva a sufficienza. Valeva a livello di spogliatoio, manca un collante lì dentro. Anche dal punto di vista dei modi, De Rossi rimane in assoluto l'anima più schietta del mondo nel calcio. Nella sua conferenza stampa c'è amarezza. La Roma ha il diritto di avere le sue idee, ma forse potevano fare in maniera diversa. Non era una questione di soldi, che ci fosse il termine per presentare l'offerta, che non è arrivata. Con De Rossi non c'è problema di personaggio ingombrante, come potevano essere Totti o Del Piero, ma anche in questi casi non lo condividevo. Lui è sempre stato al servizio della causa. Anche dal punto di vista tecnico lo tieni. Ti garantisce di tenere insieme la squadra. Ti mancano elementi del genere".

Su Spalletti

"C'è un colpo di coda da parte sua. Il suo discorso sulla causa dell'interismo non è un caso che lo abbia detto adesso. E' un tentativo estremo per riuscire a rimanere in sella".