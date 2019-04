© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Panucci, ospite della Gazzetta dello Sport, parla così alla vigilia della sfida tra Juventus e Milan del momento dei rossoneri: "La grande squadra mette da parte con la stessa facilità euforia o delusione. Gattuso sa come si fa, non li farà smettere di lottare: io dico sì, ci arriva. Quanto mancherà Paquetà? Con il 4-3-1-2 Gattuso ha voluto testare altre qualità della squadra. Quel ruolo può farlo anche Suso, ma quel sistema ha bisogno di molto lavoro. E il 4-3-3 finora ha dato i risultati migliori. Piatek sopravvalutato? Piatek negli ultimi 30 metri si sente a casa sua, ma gli attaccanti sono come i titoli in borsa, vivono di alti e bassi: capita di calare anche a chi ha il gol nel sangue e Piatek ce l’ha".