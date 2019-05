Fonte: ParmaLive.com

Fuori dai convocati per la sfida alla Sampdoria, per Abdou Diakhate e Nicolas Schiappacasse è arrivato puntuale il report medico della società. Per il centrocampista gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale sinistro. L'attaccante uruguaiano ha invece accusato un risentimento muscolare al retto femorale destro, e lunedì svolgerà ulteriori accertamenti per capire quanto sarà lungo il suo stop.