Parma-Frosinone, i convocati di D'Aversa: fuori Alves, Grassi, e Gervinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono stati diramati i convocati del Parma per la gara di Coppa Italia in programma domani contro il Frosinone. Tante le sorprese, a partire dai portieri: non c'è Luigi Sepe, mentre entra il giovane Corvi, con il numero 40. In difesa spicca l'assenza di Bruno Alves, con il giovane Botond Balogh al suo posto, ed indosserà il numero 41. A centrocampo assenti Grassi, Scozzarella ed anche il giovane Camara, mentre è presente Redi Kasa, che indosserà la maglia 39. In attacco scelte quasi obbligate date le assenze di Gervinho e Cornelius oltre ai lungodegenti Inglese e Karamoh. Presente il giovane Artistico, con la maglia numero 38 ed il ritorno di Luca Siligardi, dato che le liste per Coppa Italia e campionato sono differenti.

Portieri: Alastra, Colombi, Corvi;

Difensori: Balogh, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Hernani Jr, Kasa, Kucka, Kulusevski;

Attaccanti: Adorante, Artistico, Siligardi, Sprocati.