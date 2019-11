© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi dopo un paio di giorni di riposo: lavori di prevenzione per i crociati, seguiti da tecnica applicata e lavoro aerobico. In seguito la squadra ha svolto esercitazioni sul possesso palla e ha concluso l'allenamento con una partitella a campo ridotto. Capitolo infermeria: Gervinho è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso di sinistra. L'ivoriano ha già iniziato le terapie del caso. Proseguono le terapie per Roberto Inglese e Yann Karamoh, così come per Alberto Grassi, che ha seguito un lavoro personalizzato e terapie.