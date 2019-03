Parma, stop Biabiany: trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono arrivate una buona notizia ed una cattiva dall'ultimo allenamento del Parma a Collecchio. La buona notizia riguarda Antonino Barillà, che già ieri aveva lavorato parzialmente in gruppo: oggi, l'ex Trapani si è infatti aggregato pienamente ai compagni. La brutta notizia riguarda invece Jonathan Biabiany, che, come fa sapere il Parma, ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro: per il calciatore sono in corso accertamenti diagnostici e clinici ma si teme uno stop non indifferente. Infine, lo sloveno Leo Stulac ha continuato a svolgere allenamento personalizzato.