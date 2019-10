© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi il Parma è tornato ad allenarsi presso il Centro Sportivo di Collecchio, in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà gli emiliani protagonisti in casa dell'Inter. Non è cambiata la situazione per quanto riguarda l'infermeria: Bruno Alves e Roberto Inglese, infatti, hanno svolto un ciclo di terapie per lavorare sul recupero dai rispettivi infortuni. Non si è allenato a pieno regime neanche Vincent Laurini: il terzino francese ha infatti svolto una seduta di carattere differenziato.