Parma, terapie per Gervinho: trauma distorsivo alla caviglia sinistra

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da esercizi tecnici e sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo e da un lavoro aerobico. Juraj Jucka ha svolto una parte del lavoro con il gruppo proseguendo con un programma di lavoro dedicato. Programma di lavoro dedicato per Bruno Alves. Lavoro personalizzato per Jonathan Biabiany, Alberto Grassi, Roberto Inglese e Francisco Sierralta. Infine terapie per Gervinho a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra accusato durante la partita contro il Milan.