Pasqual: "Da Mario Rui mi sarei aspettato di più, il Napoli intervenga sul mercato"

vedi letture

"Da Mario Rui mi sarei aspettato di più. E lo dico proprio perché penso abbia grandi qualità, ma credo che la dirigenza del Napoli dovrà cerca qualcosa sugli esterni nella prossima sessione di mercato". Parla così Manuel Pasqual, ex terzino di Fiorentina ed Empoli, ai microfoni di Radio Crc, sulle mosse di mercato azzurre della prossima stagione. "Il fatto che spesso il Napoli abbia adattato Hysaj a sinistra non depone in favore di Mario Rui e per quanto riguarda il rischio che il Napoli possa perdere l’albanese a zero, dico che ci sono diversi elementi da valutare. Prima di tutto bisognerà capire se Hysaj accetterà un ruolo da comprimario, visto che a destra c’è Di Lorenzo, ovvero l’esterno destro della Nazionale”.