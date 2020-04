Pastorello: "Dybala resterà alla Juve con Ronaldo. Lukaku vuole tornare in campo"

Federico Pastorello, agente tra gli altri di Romelu Lukaku e comunque tra i più importanti procuratori del calcio europeo, ha parlato a Tuttosport del futuro della Juventus ripartendo da quello di Paulo Dybala: "E' rifiorito e sinceramente lo vedo ancora in maglia bianconera. Eventuali scambi non credo che comprenderanno lui o altri campionissimi come Kane. Mi immagino tanti scambi invece tra i giocatori di fascia medio-alta delle varie big". Poi su Cristiano Ronaldo: "La mia impressione è che sia sempre più legato alla Juventus. Ed è un bene per tutto il calcio italiano che lui rimanga". Infine su Lukaku: "Tornare a casa dalla famiglia gli ha fatto bene. Non vede l'ora che si possa tornare in campo".