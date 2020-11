Pavanel: "Hellas modello da seguire. Bravi a creare giovani in casa e scegliere gli allenatori"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico della Feralpisalò Massimo Pavanel che si è soffermato sull'Hellas Verona, club dove ha allenato le giovanili, elogiando il grande lavoro fatti in questi anni con Setti alla presidenza: "Al Verona ho fatto cinque anni, mi porto dietro tantissimo, è una piazza straordinaria per come vive il calcio. Ho cominciato con Sogliano nella nuova era di Setti, l’idea di creare giovani in casa sembrava un'utopia, invece grazie anche alla scelta di tecnici come Mandorlini e Juric si è rivelata vincente. Si sta avverando tutto, sono stati bravi a dare continuità e a scegliere gli allenatori giusti. - conclude Pavanel parlando del suo presente - Per noi sono un modello da seguire. Il campionato è molto equilibrato, anche se credo che le tre o quattro squadre costruite per vincere prenderanno un margine sulle altre e se la giocheranno fino alla fine”.