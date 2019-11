Percassi: "Scirea tra i difensori più eleganti e moderni di sempre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Tuttosport dell'ex compagno di squadra Gaetano Scirea, in una intervista tutta dedicata al grande campione bianconero: "La sua era una classe indiscussa. Non poteva che raggiungere i traguardi che ha tagliato. Classe unita ad intelligenza. Scirea non è solo uno dei più grandi difensori di sempre, ma anche uno dei più eleganti e moderni dotato di un notevole senso tattico. Correttezza e signorilità lo hanno sempre contraddistinto tanto da non aver mai subito in carriera un’espulsione: per chi gioca in quel ruolo è una cosa davvero incredibile".