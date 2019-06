Perù, Gareca: "Sconfitta che ferisce, il primo responsabile sono io"

Il Perù perde 5-0 contro il Brasile e rischia di abbandonare la Copa América; la squadra di Gareca, infatti, chiude il girone A al terzo posto e adesso dovrà sperare nei risultati favorevoli delle avversarie per passare il turno come una delle migliori terze. Una sconfitta, quella rimediata contro la Selecao, che fa male e per la quale Ricardo Gareca, tecnico del Perù, si assume tutta la responsabilità: "Ci hanno battuto. E' una cosa alla quale siamo abituati, ma non certo con questo punteggio. Io sono il responsabile di tutto, ma questa sconfitta non va ad inficiare tutto ciò che di buono abbiamo fatto.Questo gruppo ha dato più soddisfazioni che vergogna anche se adesso siamo feriti nell'anima, Siamo tutti coinvolti e adesso preferisco fare un'analisi completa e prendere le mie decisioni a freddo. Devo valutare tutto e, se necessario, farò dei cambiamenti" sono state le sue parole in conferenza stampa.