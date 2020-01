© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’allenatore del Perugia Serse Cosmi in conferenza stampa ha risposto anche a chi gli chiedeva se gli sarebbe piaciuto allenare il Napoli: “Non voler allenare il Napoli significa avere dei problemi psicologici ed io non ne ho. È impensabile pensare di non desiderare una panchina come quella del Napoli. È una piazza dove veramente fa piacere stare e non voglio sentire parlare di pressioni, chi non le regge non può fare questo mestiere".