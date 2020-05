Petrucci: "Tutti vogliono tornare a giocare: il calcio può aiutare e alleviare i problemi"

Gianni Petrucci, ex presidente del Coni e adesso alla guida della Federazione Italiana Pallacanestro, ha parlato a Radio Incontro Olympia della situazione che sta attraversando il calcio italiano: "È logico che si volesse continuare a giocare, tutti lo vogliono, per rimettere in moto quello che volgarmente viene definito il circo del calcio. Può aiutare in questo momento ad alleviare i problemi, che comunque rimangono. Capisco il discorso di Lotito, anche dal punto di vista sportivo. La Lazio poteva lottare per lo scudetto, la squadra era in grande forma. Dopo che ha battuto Juventus e Inter, anche gli altri hanno capito che la Lazio ha tutte le potenzialità per lottare fino alla fine".