© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista della gara di stanotte tra Napoli e Barcellona, Gerad Piqué, difensore dei catalani, ha tessuto le lodi degli azzurri in conferenza stampa: "Il credo che sia la squadra che più somigli al Barça in A. A loro piace tenere la palla e dominare le partite andando in gol. La Juventus è la squadra che negli ultimi anni ha vinto i campionati, ma il Napoli è quella che ha giocato meglio".