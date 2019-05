Pirlo omaggia De Rossi: "Continua a giocare, il calcio ha bisogno di te"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Pirlo omaggia Daniele De Rossi, che lascerà la Roma a fine maggio dopo una vita in maglia giallorossa. L'ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus, attraverso Twitter, ha scritto un messaggio nei riguardi del suo ex compagno di tante battaglie con la maglia della Nazionale italiana. "Un capitolo importante della tua vita si chiude, non importa dove ma continua a giocare e a divertirti perché il calcio ha ancora bisogno di persone vere come te. In bocca al lupo Dani", il messaggio di Pirlo.

Futuro di De Rossi a New York? Pirlo ha chiuso la sua carriera tra le file del New York City, nella Major League Soccer. La soluzione nella 'Grande Mela' sembra essere possibile anche per il capitano della Roma, ancora per poco.