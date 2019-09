Polverosi (Corriere dello Sport): "Juve più simmetrica senza Ronaldo"

© foto di Federico De Luca

Fondo del Corriere dello Sport sulla Juventus vincente col Brescia a firma di Alberto Polverosi. Ecco l'analisi della firma del quotidiano sulla prestazione dei bianconeri: "A Brescia si è vista per lunghi tratti la Juve più bella della stagione, ancora imperfetta perché continua a subire troppo, ma una Juve che per palleggio, possesso palla, qualità degli scambi ha fatto tornare in mente a qualcuno il Napoli di Sarri. Secondo noi, invece, quella Juve era molto più vicina all’Empoli di Sarri, più vicina all’idea originale del suo allenatore. Era la prima volta che Sarri la schierava col rombo, ma è stato come se la squadra non aspettasse altro. Per dirla alla Sarri, “aveva l’occhio contento”. [...] Sta di fatto che Pjanic ha toccato la bellezza di 124 palloni, Ramsey ha lavorato di fino, Higuain ha avuto una bella dose di palle-gol che ha sprecato e Dybala è stato finalmente al centro del gioco. La domanda a questo punto è facile: è successo tutto questo perché non c’era Ronaldo? La risposta non può darla nemmeno Sarri ma, come dicono gli allenatori, spetta al campo. Anche con Cristiano la Juve ha fatto un bel secondo tempo a Madrid, ma non c’è dubbio che a Brescia era una squadra... simmetrica e a Madrid no".