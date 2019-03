© foto di www.imagephotoagency.it

Fondo di Alberto Polverosi sulla prima de Il Corriere dello Sport sulla giornata di campionato. "Se fossimo in un campionato normale, la prima sconfitta della capolista ci farebbe dire che i giochi si sono riaperti. In realtà, la frenata della Juve è solo materiale per statistici, il -15 del Napoli raffredda ogni speranza".