Portogallo, il ct Santos si gode Cristiano Ronaldo: "È il migliore al mondo"

"Non c'è uno stadio al mondo che non applaudirebbe Cristiano Ronaldo". Fernando Santos, ct del Portogallo, si gode le quattro reti del fenomeno di Funchal, che ha trascinato la selezione lusitana al 5-1 sulla Lituania nella gara valida per le qualificazioni a Euro 2020. Dopo la gara, Santos ha praticamente dovuto rispondere soltanto a domande su CR7: "È il migliore al mondo. A Parigi, nella prima partita, l'hotel della Francia era dall'altra parte della strada. C'erano mille persone sotto il nostro a gridare 'Ronaldo', e nessuno sotto l'hotel dei francesi".

Ronaldo e il Portogallo.

"Un giocatore dipende sempre dalla squadra. Poi, se la squadra lo aiuta, Ronaldo fa queste cose. Lo ricordo da bambino, quando lo vidi per la prima volta nel 2003, allo Sporting".