Prandelli sul futuro di Chiesa: "Prenda una decisione con senso di appartenenza e rispetto"

L'ex tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli è intervenuto attraverso i microfoni di FirenzeViola in merito al futuro di Federico Chiesa, talento oggi in crisi del club viola: "Sono due anni che mi chiedono questo e rispondo sempre che è il giocatore che deve dire cosa vuole fare e decidere il suo futuro in base a cosa vede nella sua carriera. Avevo consigliato sia lui che Bernardeschi di restare altri 4 o 5 anni a Firenze per poi andare in una big ed essere protagonisti al 100% e non in ballottaggio. Lui deve prendere una decisione con senso di appartenenza e rispetto nei confronti del club, della città e dei tifosi".