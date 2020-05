Pranjic: "Andare al Bayern una delle migliori decisioni della mia vita. Van Gaal il migliore"

Nel 2009, Pranjic è arrivato al Bayern per 7,7 milioni di euro e su quell'esperienza ha detto “È stata una delle migliori decisioni della mia vita. L'esperienza di giocare in un club come il Bayern non può essere compensata da soldi nel mondo. Van Gaal? Era ossessionato dalla sua filosofia di giocare a calcio nel modo più preciso possibile. Noi giocatori ne abbiamo beneficiato moltissimo, personalmente non ho avuto allenatori migliori nella mia carriera. Ma il suo modo di pensare e il suo lavoro sono stati anche un grande vantaggio per l'intero club".