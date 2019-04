© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ecco tutti gli appuntamenti con il calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Il derby Inter-Milan è il clou della 24° giornata.

Di seguito la programmazione Sportitalia per la 24° giornata della Primavera 1 Tim:

Cagliari-Palermo – Sabato 6 aprile 2019 in diretta dalle ore 11

Telecronista Gabriele Schiavi. Commento tecnico Andrea Sassarini

Inter-Milan – Sabato 6 aprile 2019 in diretta dalle ore 13

Telecronista Francesco Letizia, bordocampo Giada Giacalone. Commento tecnico Andrea Bonatti

Atalanta-Juventus – Domenica 7 aprile 2019 in diretta dalle ore 10

Telecronista Peppe Di Giovanni. Commento tecnico Fulvio Fiorin

Genoa-Chievo – Lunedì 8 aprile 2019 in diretta dalle ore 15

Sportitalia, disponibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre e al canale 225 del bouquet satellitare Sky.