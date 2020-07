Processo a Sarri. Quattro grandi firme al Corsport: "La sua Juve la più scarsa del ciclo"

Quattro grandi firme del giornalismo sportivo italiano, sulle pagine del Corriere dello Sport, analizzano la stagione della Juventus di Maurizio Sarri. Tra i più critici, Roberto Beccantini: "Se comparata a quella del 2015, la più forte del ciclo, è complessivamente la più scarsa, pur potendo contare sui gol di CR7 e sulla qualità di Dybala". Di diverso avviso Franco Ordine: "Ho apprezzato il farsi concavo di Sarri, a differenza per esempio di Giampaolo al Milan, un terremoto inutile. Eppoi, comparando, se l’Inter si è così migliorata, se l’Atalanta e la Lazio hanno stabilito record, con Immobile nella storia, dico che questo scudetto pesa". Alberto Polverosi, dopo aver fatto i complimenti a Sarri e ribadito che "questo titolo vale molto", evidenzia "in questo momento Sarri allena una squadra che con il suo calcio non ha niente a che vedere. Eppoi la qualità: Marchisio, Pogba, Pirlo e Vidal in mezzo, Tevez davanti, la BBC dietro. Questa è stata la Juve di Allegri finalista di Champion". Chidue Mario Sconcerti: "Se il tema è il gioco, dico che Sarri il suo non poteva farlo, lo ha capito e ci ha rinunciato subito, già l’estate scorsa a bordo del panfilo di CR7 al quale aveva chiesto di fare il centravanti, ricevendo un rifiuto. Penso che Sarri, se così si può dire, non sia colpevole di niente alla Juve, piuttosto una vittima. È la Juve ad essere sbagliata, non è lui ad allenarla male".