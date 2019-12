© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"È con sgomento che abbiamo ascoltato le osservazioni immature e dolorose espresse ieri durante L'Equipe du soir. Poiché provengono da persone che ci danno lezioni tutto l'anno sui valori dello sport e della vita, siamo sorpresi dalla mediocrità di tali parole. La moglie di Marquinhos è stata in ospedale per 2 giorni in attesa di partorire, il club ha deciso che il giocatore poteva restare con lei. Facciamo le nostre congratulazioni a Marqui e sua moglie, che hanno dato alla luce ieri pomeriggio il loro secondo figlio". Così, il Paris Saint-Germain ha preso posizione nei confronti del salotto de L'Equipe, durante il quale giornalisti ed opinionisti avevano preso in giro l'ex difensore della Roma per la scelta di stare accanto a sua moglie durante il travaglio e non seguire la squadra in trasferta a Montpellier. Frasi inopportune e vergognose ("Ci sono milioni di donne che hanno partorito nelle capanne", "Sarà Marquinhos ad allattare il bambino"), quelle pronunciate soprattutto dall'ex tecnico Guy Roux, che hanno destato scalpore in Francia e hanno provocato la reazione del club parigino.